Ufficiale: James Milner (37 anni) è un nuovo giocatore del Brighton. Come previsto, dopo l'addio al Liverpool alla scadenza del contratto firma con la squadra allenata da De Zerbi, che farà l'Europa League. Accordo per un anno con opzione per un'ulteriore stagione.

We're pleased to confirm that @JamesMilner will join us on a one-year deal with a year’s option when his Liverpool contract expires on 30 June. 😁

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 14, 2023