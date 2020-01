In ottica Livorno nelle scorse ore era stato preso in considerazione il nome di Vlad Morar, attaccante rumeno classe '93 in cerca di nuove sfide dopo i due anni e mezzo trascorsi in Grecia, in forza al Panetolikos. Niente da fare però per la società toscana, visto che il calciatore alla fine ha deciso di tornare a giocare in patria, accettando di firmare un contratto con il Voluntari.