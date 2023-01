ufficiale Nottingham Forest, prestito in Francia per il giovane Soh. Va al Guingamp

vedi letture

Acquistato nel 2020 dalle giovanili del PSG, in questa prima parte di stagione nel Nottingham Forest lo spazio disponibile per il giovane difensore centrale francese Loic Junior Mbe Soh (classe 2001) è stato poco. Appena un centinaio di minuti nelle varie coppe nazionali e ora cambia casacca, tornando in Francia per giocare un po' di più. Concluderà la stagione in prestito al Guingamp, in Ligue 2.