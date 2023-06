ufficiale Nzonzi lascia l'Al-Rayyan: l'ex Roma non rinnoverà il contratto in scadenza

vedi letture

Dopo due anni, Steven Nzonzi lascia l'Al-Rayyan. L'ex centrocampista della Roma, campione del mondo con la Francia nel 2018, non rinnova il suo contratto in scadenza con il club e ora si prepara ad una nuova avventura. A 34 anni, non è da escludere che Nzonzi possa tornare in Europa, magari in patria, da dove era partito per l'avventura araba.