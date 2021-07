ufficiale Olympique Marsiglia, ecco Guendouzi. Arriva in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Nuovo colpo in entrata per l'Olympique Marsiglia. Il club francese ha infatti ufficializzato nella giornata di oggi l'ingaggio di Matteo Guendouzi. Come riporta il sito ufficiale della società transalpina, il centrocampista arriva dall'Arsenal in prestito con diritto di riscatto.