ufficiale Paul Scholes ci riprova in panchina. Tecnico ad interim in quarta divisione

vedi letture

Il Salford City, squadra di League Two inglese (equivalente della nostra Serie D), ha annunciato che la leggenda del Manchester United, Paul Scholes, sarà l'allenatore ad interim della squadra finché non verrà trovata una soluzione definitiva. Si tratta della seconda esperienza in panchina per Scholes, dopo lo sfortunato periodo di soli 31 giorni alla guida dell'Oldham Athletic, la stagione passata. La squadra si trova attualmente in quarta posizione, con 9 punti in 5 partite giocate.