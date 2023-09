ufficiale Pione Sisto si trasferisce in Turchia. Ha firmato un contratto con l'Alanyaspor

vedi letture

Pione Sisto Ifolo Emirmija lascia di nuovo la Danimarca. L'esterno nato in Uganda si trasferisce in Turchia, all'Alanyaspor, dopo tre anni trascorsi nel Midtjylland. Classe 1995, Sisto ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto prima di firmare il nuovo accordo.