Celta Vigo, Sisto perdonato dopo aver violato la quarantena: è tra i convocati per il Villarreal

vedi letture

Violò la quarantena senza il permesso del Celta Vigo per tornarsene in auto in Danimarca (dove non s'è allenato, ma s'è dato alla meditazione). Poi, causa confinamento obbligatorio se si cambia nazione, ha cominciato ad allenarsi con una settimana di ritardo. Eppure Pione Sisto è stato già perdonato dal suo allenatore Oscar Garcia. L'ex Basilea, infatti, è presente nella lista dei convocati per la sfida col Villarreal al Balaidos. Indulto definitivo, dunque, e candidatura forte per l'undici titolare: si torna alla normalità per Pione Sisto.