ufficiale PSG, salutano due giovani: risoluzione dei contratti di Bodiang e Nagera

Le strade del PSG e di due suoi talenti si sperano. I nomi sono quelli di Moutanabi Bodiang (difensore classe 2003) e Kenny Nagera (attaccante classe 2002). In giornata è arrivata l'ufficialità della loro risoluzione con il il club parigino. Ecco il comunicato ufficiale: "Il difensore Moutanabi Bodiang e l'attaccante Kenny Nagera hanno risolto i loro contratti con il Paris Saint-Germain. Arrivato al Paris Saint-Germain Training Center nel 2017, Moutanabi Bodiang ha iniziato al Paris FC nel 2010. Il nativo della capitale ha poi giocato con la nazionale U17 e U19 prima di firmare il suo primo contratto da professionista nel luglio 2021. La scorsa stagione, il terzino destro è stato ceduto in prestito al club Puy Foot 43 Auvergne.

Nato ad Argenteuil (Val-d'Oise), Kenny Nagera ha mosso i primi passi nel calcio presso l'Accademia calcistica Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Nel 2015 entra a far parte del Centro di Pre-Formazione del Club e poi del Centro di Formazione. L'attaccante ha firmato il suo primo contratto da professionista nel giugno 2020 e ha giocato la sua prima partita di Ligue 1 nell'aprile 2021, durante una vittoria dei Rouge et Bleu contro lo Strasburgo. Il Club ringrazia entrambi i giocatori e augura loro il meglio per il resto della loro carriera".