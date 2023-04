ufficiale Ross Wilson nuovo direttore sportivo del Nottingham Forest. Sostituisce Giraldi

È delle scorse ore la notizia dell'addio del Nottingham Forest al suo ormai ex direttore sportivo, l'italiano Filippo Giraldi. Al suo posto il club neopromosso in Premier League ha già trovato e annunciato il sostituto: si tratta di Ross Wilson, che occupava la medesima funzione ai Glasgow Rangers e adesso prova il salto professionale in Premier League.