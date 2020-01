Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato la cessione fino al termine della stagione di Brandon Austin al Viborg. Il portiere, 21 anni, si trasferisce con la formula del prestito fino alla fine della stagione.

Brandon Austin has joined Danish side Viborg FF on loan until the end of the season, subject to international clearance.

Good luck, Brandon! 👍#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/kw7s2K3Yd7

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 27, 2020