Il Tottenham ha ufficializzato il ritorno di Gareth Bale. Il giocatore gallese arriva dal Real Madrid con la formula del prestito per una stagione e tornerà dunque a vestire la maglia degli Spurs e sarà allenato da José Mourinho.

✍️ We are delighted to announce the return of @GarethBale11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61

