ufficiale Valencia, colpo dalla Premier League. Preso Sergi Canós dal Brentford

vedi letture

Operazione in entrata per il Valencia, che si assicura dal Brentford l'esterno offensivo Sergi Canós. Ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito del club spagnolo e postato sui propri canali social: "Valencia CF e Brentford FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Sergi Canós, che vestirà la maglia del Valencia per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2027.

A 26 anni, Canós ha giocato 50 partite nell'élite del calcio europeo e ha accumulato esperienza sia nel Regno Unito che in Grecia. Approda in Inghilterra nel 2014 dopo aver fatto parte dell'accademia del FC Barcelona per iscriversi alle categorie inferiori del Liverpool FC e poi passare per il Norwich City FC e principalmente per il Brentford FC, club dove ha trascorso sette stagioni e con cui ha promosso in Premier Campionato nel 2021.

Lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito all'Olympiakos FC, dove ha segnato quattro gol. Nato a Nules, città di Castellón, gioca come ala in entrambe le bande offensive ed è stato nazionale Under 16, Under 17 e Under 19, combinate nelle quali ha esordito con Luis de la Fuente. Sergi Canós sarà presentato ai media nella sala stampa del Camp de Mestalla questo lunedì 21 agosto alle 19:00".