Un altro errore e tante critiche: De Gea ora sente il fiato di Henderson sul collo

La rabbia di Roy Keane è anche quella dei tifosi del Manchester United, che non riescono a rassegnarsi agli errori spesso marchiani commessi dai propri beniamini. Contro il Tottenham, primo match disputato dopo la lunga sosta forzata, i Red Devils hanno rischiato di capitolare a causa soprattutto della pessima figura di mister 87 milioni, ovvero Harry Maguire, sverniciato dal velocissimo Bergwijn. La conclusione non irresistibile dell'olandese ha fatto fare una brutta figura anche a David de Gea, e non è la prima volta che il portiere spagnolo si trova nell'occhio del ciclone. Il suo rendimento è sempre stato altalenante: grandi parate ma anche topiche clamorose, che non gli hanno permesso di entrare nel cuore dei tifosi, né di farsi apprezzare pienamente dal club.

Dean Henderson in rampa di lancio - Tanto più che il Manchester United ha già il sostituto in casa: Dean Henderson, portiere in prestito allo Sheffield United definito "il futuro della squadra e della Nazionale inglese" da Solskjaer. Quanto sia vicino questo "futuro" dipenderà solo da De Gea, che ora deve rimboccarsi le maniche e trascinare i suoi nel finale di stagione.