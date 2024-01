Ufficiale Un altro rinnovo importante per il Real Madrid: Eder Militao firma fino al 2028

Non tornerà in campo prima di aprile, ma il Real Madrid crede molto nelle sue qualità e per questo ha deciso di rinnovare il contratto. Eder Militao vestirà la maglia dei Blancos per altre quattro stagioni: il contratto del difensore brasiliano è stato prolungato fino al 30 giugno 2028. Arrivato nella capitale spagnola nel 2019, all'età di 21 anni, "è diventato uno dei migliori centri del mondo", come sottolinea il Real stesso.

Con il Real Madrid ha vinto 9 titoli: 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea, 2 campionati, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole. Militāo ha giocato 143 partite nelle quali ha segnato 11 gol, ed è Nazionale del Brasile, con cui ha disputato 30 partite e ha vinto la Copa America del 2019.