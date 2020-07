Un colpo da record: il 2003 Bellingham è già nella top 10 dei colpi più cari del BVB

Il coraggio del Borussia Dortmund è tutto nei 23 milioni per Jude Bellingham. Che in Inghilterra è considerato The Next Big Thing ma resta pur sempre il miglior giovane del paese britannico che ha finora giocato trentotto gare tra i professionisti. Quello di Bellingham, per il quale è pronto un contratto quinquennale, è un acquisto che racchiude un altro dato sensazionale: il classe 2003 è la decima acquisizione più onerosa dell'intera storia del Dortmund.

Mats Hummels (2019/2020, Bayern Monaco - 30,5 milioni)

André Schurrle (2016/2017, Wolfsburg - 30 milioni)

Abdou Diallo (2018/2019, Mainz - 28 milioni)

Henrikh Mkhitaryan (2013/2014, Shakhtar Donetsk - 27,5 milioni)

Marcio Amoroso (2001/2002, Parma - 25,5 milioni)

Nico Schulz (2019/2020, Hoffenheim - 25,5 milioni)

Thorgan Hazard (2019/2020, Borussia Monchengladbach - 25,5 milioni)

Emre Can (2009/2010, Juventus - 25 milioni)

Andriy Yarmolenko (201/2018, Dinamo Kiev - 25 milioni)