United-City 0-0, le pagelle: Maguire invalicabile, Mahrez spreca. Delude Bruno Fernandes

vedi letture

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 0-0

MANCHESTER UNITED

De Gea 6 - Il portiere spagnolo deve tenere, fino all'ultimo, alta la soglia dell'attenzione. Chiamato però in causa solo in un'occasione quando interviene bene sul tiro ravvicinato di Mahrez.

Wan-Bissaka 5,5 - In difensore maggiormente in sofferenza della squadra di Solskjaer, quando viene puntato da Sterling viene spesso e volentieri saltato. Non va meglio in zona offensiva.

Lindelof 6,5 - Convince. Lo svedese gioca un ottimo incontro, non ha grandi sofferenze al cospetto di Gabriel Jesus. Lavora ai fianchi dell'attaccante brasiliano senza concedergli nulla.

Maguire 7 - Stesso discorso per il compagno di reparto, prestazione di sostanza per il centrale inglese. Sui palloni alti non soffre praticamente mai, sfiora anche il gol su azione di corner. Salva un gol sul destro ravvicinato di De Bruyne.

Shaw 6 - Contro un Mahrez così ha vita abbastanza facile, pochi duelli con l'ex Leicester. Lavora bene in fase di possesso, anche qualche buon calcio piazzato con il mancino da segnalare.

McTominay 6 - Non va oltre la sufficienza, del resto è chiamato a contrastare i portatori di palla avversari. Mostra sempre i muscoli specie quando ha da raddoppiare su Sterling.

Fred 6,5 - L'uomo di equilibrio del centrocampo di Solskjaer, stoico perché accusa subito qualche piccola noia muscolare ma rimane in campo. Si piazza davanti alla difesa e smista una grande quantità di palloni.

Pogba 6 - Un lancio illuminante per Bruno Fernandes nel primo tempo, diversi tocchi di fino ma non riesce mai a calciare in porta. Utile anche in fase di non possesso, non si accende ma non dispiace.

Bruno Fernandes 5 - E' probabilmente il grande assente di questa sfida, gioca pochissimi palloni in zona offensiva senza mai rendersi veramente pericoloso. Un calcio di punizione da ottima posizione calciato addosso alla barriera.

Greenwood 5 - La giovane stella dello United stavolta stecca l'appuntamento, anche non sempre per colpa sua. Arrivano pochi palloni giocabili dalle sue parti, solo un mancino dal limite che viene murato da Ruben Dias. (Dal 75' Martial sv).

Rashford 6 - Si guadagna la sufficienza con qualche giocata personale, almeno ci prova a mettere in difficoltà la difesa del Manchester City. Si guadagna anche un rigore che viene poi annullato dal VAR per la posizione irregolare di partenza dell'attaccante di Solskjaer.

MANCHESTER CITY

Ederson sv - Ingiudicabile. Il Manchester United in zona offensiva non si rende mai pericoloso e non calcia praticamente mai in porta, si sporca i guanti soltanto a due dalla fine su un tiro debole di Bruno Fernandes.

Walker 5,5 - Si prende un brutto rischio quando stende in area di rigore Rashford, per sua fortuna il fuorigioco dell'inglese con l'ausilio del VAR vanifica tutto. Ha più di un problema nel contenere l'attaccante inglese.

Stones 6 - Ordinaria amministrazione per il centrale inglese, a volte costretto a tappare qualche buco di Walker sulle accelerazioni di Rashford. Mai veramente in sofferenza durante tutto il match.

Ruben Dias 6 - Due duelli tutti portoghesi con Bruno Fernandes in area di rigore, ne esce vincitore e non era semplice. Per il resto, come il compagno di reparto, corre pochi pericoli.

Cancelo 6,5 - Viene schierato a sinistra da Guardiola, preferito a Mendy e ripaga la fiducia del tecnico. Dopo un inizio abbastanza timido, riesce spesso a creare superiorità numerica sulla corsia mancina.

Fernandinho 6 - L'unico che ci prova, in due occasioni, il tiro dalla distanza. Marca da vicino Pogba, non perde mai di vista il francese senza concedergli spazio per rendersi pericoloso.

Rodrigo 6,5 - Intercetta praticamente tutte le linee di passaggio, l'ex Atletico Madrid non sbaglia nulla in fase di non possesso. Buono il lavoro di copertura ai fianchi di Bruno Fernandes.

Mahrez 5 - Uno dei più in ombra nella formazione di Guardiola, staziona lungo la corsia di destra senza mai puntare l'avversario. Ha l'occasione del possibile vantaggio nel primo tempo ma attarda troppo la conclusione. (Dal 67' Ferran Torres 5,5 - Non riesce a far cambiare il ritmo dei Citizens).

De Bruyne 6 - Una giocata da stropicciarsi gli occhi nel primo tempo quando manda praticamente in porta, con un tocco, Mahrez. Sfortunato nel secondo tempo quando viene murato da Maguire, cala però alla distanza.

Sterling 6 - Quando accelera diventa temibile, spesso lascia sul posto Wan-Bissaka. Sfortunato su due conclusioni nel primo tempo, nella ripresa comincia a soffrire i raddoppi di marcatura.

Gabriel Jesus 5,5 - Una partita abbastanza complicata per l'attaccante brasiliano, tallonato fin dal primo minuto da un ottimo Maguire. Una bella giocata nel secondo tempo non sfruttata da De Bruyne.