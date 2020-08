United, Solskjaer: "Vogliamo andare avanti, sarà gara complicata"

Ole Gunnar Solskjær, tecnico del Manchester United, ha parlato ai microfoni della UEFA a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida valida per i quarti di finale di Europa League contro il Copenaghen: "Lindelof ha bisogno di tempo, ha giocato contro il LASK Linz e credo potrà trovare spazio a gara in corso. Vogliamo andare avanti, non ci sono dubbi su questo: quella di stasera è una delle partite più importanti della stagione, sarà una gara più complicata di quanto si possa pensare. Non vogliamo deludere i nostri tifosi che ci seguiranno da casa e nemmeno chi crede in noi".