VIDEO - Leicester-Fulham 1-2: gol e highlights del colpo esterno dei Cottagers

Ko pesante per il Leicester nel 10° turno di Premier League, che cede il passo al Fulham per 2-1 nella prima gara di Premier League odierna. A decidere l'incontro sono state le reti segnate nel primo tempo da Lookman (30') e Cavaleiro su rigore (38'), che hanno reso vana quella troppo tardiva di Barnes all'86'. Missione fallita per le Foxes: questa seconda sconfitta consecutiva impedisce loro di raggiungere Tottenham e Liverpool in vetta alla classifica con 21 punti, lasciandole al quarto posto con 18. Cottagers, invece, diciassettesimi con appena 7 lunghezze, ma adesso leggermente più tranquilli.