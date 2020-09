Villas-Boas: "Neymar? Non credo ci sia razzismo. E Di Maria ha sputato a uno dei nostri"

Il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas, è tornato sul controverso finale al Parco dei Principi, che ha visto cinque espulsi: "Neymar sembrava un po' contrariato. Spero non si tratti di nulla di grave. Mi dispiacerebbe che qualcosa sporcasse questa vittoria. Ma non credo succederà. Alvaro è un professionista serio. Naturalmente non ci deve essere spazio per il razzismo e credo che non si sia trattato di questo. Anche Di Maria ha sputato a uno dei nostri, ma è il Clasico e certe cose sono concesse. Spero non si sia trattato di nulla di raziale. Questa è una vittoria storica per l'OM, pensiamo a questo".