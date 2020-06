Werner può lasciare il Lipsia. L'ammissione di Nagelsmann: "Giusto non forzare la mano"

"Werner? A noi è sempre piaciuto, lo seguiamo da anni. Ma è un giocatore che non arriverà all'Inter, conosco i motivi, sono vari, non abbiamo già iniziato una trattativa: ha una clausola, ma il prossimo anno non sarà sicuramente da noi". La scorsa settimana Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, s'è così espresso sul futuro di Timo Werner, attaccante del Lipsia che questa estate potrà liberarsi grazie a una clausola da 55/60 milioni di euro.

Parole dettate dalla volontà del calciatore di proseguire la sua carriera in Premier League. Dove? C'è il Liverpool (anche se i reds reputano troppo alta la valutazione), ma occhio anche al Chelsea. Intanto, del futuro di Werner nelle ultime ore ne ha parlato anche il suo attuale allenatore Julian Nagelsmann: "Non c'è nulla che possiamo fare. Timo sa cosa ha qui e il tipo di rapporto che abbiamo ma un giocatore deve trovarsi a suo agio per rendere al meglio e, se così non fosse, allora non sarebbe corretto continuare a forzare la mano. In fondo, parliamo della sua vita ed è giusto che sia lui a decidere".