West Ham, Moyes: "Non c'era il rigore del Liverpool! Gli abbiamo creato tanti problemi"

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Liverpool, David Moyes, tecnico del West Ham ha detto: "È un buon segno che siamo delusi di non prendere nulla da Anfield. I giocatori sono delusi per non aver ottenuto nulla dalla partita. Abbiamo avuto davvero buone opportunità per fare un secondo gol. Volevo che fosse più di un semplice contropiede. Eravamo una minaccia, eravamo ben organizzati e ben organizzati. Rigore del Liverpool? Non è il tipo di calcio in cui voglio essere coinvolto. Penso che il nostro giocatore si fermi e alzi le braccia perché è deluso dal tuffo dell'avversario ma il Var non è intervenuto".