Willian giura amore al Chelsea: "Pronto a giocare anche a contratto scaduto"

L'emergenza coronavirus potrebbe costringere le varie leghe a riprendere i campionati più tardi del previsto e a terminarli oltre il 30 giugno. Una data importante, perché è quella in cui scadono tanti contratti. Anche Willian, attaccante del Chelsea, potrà liberarsi, ma a Esporte Interativo ha giurato fedeltà ai londinesi: "Non sarebbe un problema per me finire il campionato con la maglia del Chelsea. Sono fedele al club come loro lo sono stati con me. Rinnovo? Con quello che sta succedendo, ogni trattativa si è fermata. Non ci sono novità. Non siamo davvero sicuri di nulla, non sappiamo neanche se continueremo il campionato. Hanno annullato l'Europeo e anche la Copa América, non c'è nulla di certo. È un momento difficile per tutti, speriamo che passi presto".