Wolfsburg, Glasner ammette: "Shakhtar più forte nel doppio confronto"

vedi letture

L'allenatore del Wolfsburg Oliver Glasner ha analizzato la sconfitta per 3-0 in casa dello Shakhtar: “Lo Shakhtar è stata la squadra migliore e più matura in entrambe le partite. C'è stato un momento sullo 0-0, con un uomo in più, dove avremmo potuto ribaltare la partita. Contro una squadra così forte, dovevamo davvero sfruttare meglio quel calcio di punizione e quell'uomo in più. Alla fine, ci mancata fiducia ed energia ".