Xavi positivo al COVID-19 e assente alla ripresa del calcio qatariota: "Ma sono in perfetto stato"

Xavi Hernandez positivo al Coronavirus. L'allenatore dell'Al Sadd, ex stella del Barcellona e della Roja, oggi non potrà guidare i suoi alla ripresa del campionato qatariota dopo essere stato contagiato dal COVID-19 e quindi prontamente isolato. Lo spagnolo, che ha dato la notizia in prima persona attraverso il suo profilo Instagram, ha aggiunto comunque di trovarsi in "perfetto stato" di salute.