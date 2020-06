Zweite Bundesliga, i risultati della 33^a giornata e classifica: lo Stoccarda vola al secondo posto

Tutti in campo contemporaneamente in Zweite Bundesliga, la serie B tedesca per la penultima giornata. Con il Biefield ormai promosso nella massima serie, è ancora in ballo il secondo posto occupato al momento dallo Stoccarda che ha rifilato sei gol al Norimberga approfittando della sconfitta dell'Amburgo sul campo dell'Heidenheim. In coda vince la Dinamo Dresda, St. Pauli salvo.

La classifica aggiornata

Arminia Bielefeld 65*

Stoccarda 58

Heidenheim 55

Amburgo 54

Darmstadt 49

Bochum 46

Hannover 45

Furth 44

Aue 44

Regensburg 43

Kiel 42

Sandhausen 40

St, Pauli 39

Onasbruck 39

Norimberga 36

Karlsruher 34

Wehen 31

Dinamo Dresda 27

*già promosso in Bundesliga