Algarve Cup, titolo alla Germania dopo la rinuncia dell'Italia femminile

La Germania vince l'Algarve Cup. Lo ha annunciato la Federcalcio portoghese sul proprio sito ufficiale. Una vittoria triste perché non arrivata sul campo, ma a causa della rinuncia dell'Italia femminile di disputare la finale in programma questa sera alle 19:45 a causa del blocco dei voli dal Portogallo al nostro paese per via dell'emergenza legata al Coronavirus. Un rientro difficoltoso quello delle azzurre che sono rimaste a lungo bloccate a Faro in attesa che si sbloccasse la situazione, cosa avvenuta solo a tardo pomeriggio (la partenza era prevista per stamani alle 9), e potessero tornare in patria.