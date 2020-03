Allarme Coronavirus. Sembrant bloccata in aeroporto: non parteciperò all'Algarve Cup

Il difensore della Juventus Women e della Svezia femminile Linda Sembrant non parteciperà alla prossima Algarve Cup. La calciatrice, come racconta sul proprio profilo Instagram, è stata infatti fermata all’aeroporto di Monaco durante i controlli per il Coronavirus dovendo così rinunciare a raggiungere le sue compagne in Portogallo.

“Non vedevo l’ora di unirmi alla mia Nazionale, ma a causa del Coronavirus in Italia sono stata fermata mentre stavo raggiungendo le mie compagne. Dopo 11 ore in aereoporto di Monaco sono tornata di nuovo a casa. - si legge nel suo post – Andrà meglio il prossimo anno. Ps. Non sono malata”.