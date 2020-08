Amichevoli femminili, la Roma batte l'Empoli di misura. Trionfo Juventus in terra francese

Le squadre della Serie A femminile scaldano i motori in vista dell’avvio del campionato in programma il 22 e 23 agosto. Questo pomeriggio sono scese in campo Roma, Empoli – che si sono sfidate in un anticipo della prossima stagione – e Juventus.

La squadra di Bavagnoli si è imposta di misuta su quella di Spugna: giallorosse avanti per 2-0 grazie alle reti di Serturini al 1° e del neo acquisto Lazaro al 25°, poi la prima risposta delle toscane con Polli che accorciava al 26°. Nella ripresa Bonfantini al 51° ristabilisce le due lunghezze di distanza, mentre Glionna al 65° riapre la sfida che resta accesa fino all’ultimo secondo.

Impegno in terra francese invece per le bianconere di Guarino che al Trofeo Veolia hanno la meglio sul Montpellier. La Juve va in vantaggio con un capolavoro di Sara Gama nel finale di primo tempo: il capitano bianconero infatti controlla d’esterno in area un pallone spizzato da Girelli e poi di tacco mette in fondo alla rete. Al 60° arriva poi il raddoppio a firma Staskova, mentre dieci minuti dopo Dekker accorcia le distanze, ma non basta. Ora per la Juventus ci sarà la sfida contro le campionesse d’Europa del Lione.