Michele Ardito, tecnico dell’Atalanta Mozzanica, ha parlato in vista della sfida contro la Florentia tornando anche sul pari con la Juve dell’ultimo turno: “Ogni partita è da giocare partendo da zero. Andremo su un campo difficile e sarà ancora più dura proprio perché arriviamo da un’ottima partita, contro la prima della classe e dopo questo tipo di partite non è facile recuperare le energie psicofisiche. All’andata purtroppo è successo questo, dopo Vinovo sbagliammo probabilmente tutta la settimana e l’approccio alla gara e la Florentia meritò di vincere. - continua Ardito come riporta il sito del club - Avere delle cosiddette riserve come quelle che ho è fondamentale perché innanzitutto ci permette di avere sempre un buon ritmo ed un’alta intensità in allenamento. È importante perché giocare sempre con le stesse undici non è pensabile ed è importante perché queste ragazze hanno tanta voglia di imparare e di mettersi a disposizione e ogni qual volta vengono chiamate in causa vengo ripagato in maniera totale”.