Atletico Madrid Femenino, sei calciatrici positive al Covid. A 10 giorni dalla sfida di Champions

vedi letture

Aumentano i casi di positività al Coronavirus in casa Atletico Madrid. Dopo i due giocatori – Correa e Vrsaljko – della squadra maschile infatti sono ben sei le calciatrici in forza alla squadra femminile a essere risultate positive dopo gli ultimi controlli medici. Una situazione preoccupante se si pensa che fra dieci giorni, il 21 agosto al San Mames di Bilbao, dovrebbe andare in scena la sfida contro il Barcellona nei quarti di finale di Women’s Champions League. Come riporta Telemadrid gli allenamenti in casa rojoblanca sono sospesi e non si hanno ancora notizie su quando la squadra potrà tornare in campo per preparasi al derby iberico.