Aurora Yaya Galli: i gol da subentrata e quella scommessa con Braghin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurora Galli parte dalla panchina, entra e segna. Un mantra che sta diventando una felice costante di questo Mondiale francese. Contro la Giamaica Yaya (come tutti e tutte la chiamano) era entrata al 65° e cinque minuti dopo aveva trovato la rete del momentaneo 4-0 con una bordata di rara potenza e precisione dalla distanza, con poi la chicca del raddoppio dieci minuti dopo su imbeccata deliziosa di Manuela Giugliano. Contro la Cina il suo ingresso veniva anticipato a fine primo tempo, minuto 40°, per esigenze tattiche. E anche in questo caso cinque minuti dopo, seppur con in mezzo l’intervallo, ecco arrivare il gol con un’altra sassata dalla distanza. Una costante che fa felice la ct Bertolini e non solo perché a Torino c’è chi può sorridere di questa inaspettata goleador che ora affianca Cristiana Girelli come miglior marcatrice azzurra.

Si tratta del responsabile del progetto Women della Juventus Stefano Braghin che a lungo ha spronato Galli a tirare dalla distanza con tanto di scommessa (col premio non ancora svelato, e chissà se lo sarà mai) in ballo. Lo ha ricordato dopo la gara contro la Giamaica lo stesso dirigente bianconero - “Abbiamo una scommessa in ballo perché le dico che tira poco da lontano, ma mi ha voluto smentire nel palcoscenico migliore possibile” - l’ho ha ribadito negli studi di Sky Sport Cecilia Salvai, difensore della Juventus e della Nazionale che a questi Mondiali ha dovuto rinunciare a causa di un grave infortunio: “Galli? Il gol è anche merito del nostro direttore Stefano Braghin. Durante l'anno fa una testa così a Yaya dicendole di tirare sempre da fuori e ora".