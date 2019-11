Bertolini: "Juve ancora favorita. Ma ha tre rivali di grande valore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da Tuttocalciofemminile la ct dell’Italia Milena Bertolini ha parlato della corsa al titolo analizzando le quattro contendenti principali – Juventus, Milan, Fiorentina e Roma – per lo scudetto: “La Juve resta ancora la favorita. Sia perché ha vinto gli ultimi due titoli, sia perché è una squadra con tante calciatrici che si conoscono a memoria e questo è un grande vantaggio. E poi Guarino ha un parco atlete a disposizione di assoluta qualità, una rosa ricca e completa. Il Milan mi ha invece sorpreso perché non conoscevo il valore delle straniere arrivare in estate. Il club ha avuto il merito di affidare la campagna acquisti a una figura che veniva dal calcio femminile e conosceva le atlete. Può lottate fino alla fine. - continua Bertolini soffermandosi poi su Roma e Fiorentina – La società giallorossa ha fatto una buona campagna acquisti, ma non è completa e ha qualche reparto, come la difesa, dove la coperta è corta. La Fiorentina deve trovare il giusto equilibrio dopo una campagna acquisti importante. Anche queste due squadre sono in grado di puntare al titolo e questo è un passo avanti per il nostro movimento dopo il Mondiale”.