© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Juventus Women e della Nazionale Barbara Bonansea in un’intervista rilasciata al settimanale D – La Repubblica delle Donne ha parlato dei propri inizi e del sogno Mondiale: “Andiamo in Francia per vincere, mica solo per partecipare. Scherzi a parte andare ai mondiali era l’obiettivo da quando è arrivata la ct Bertolini. Ora siamo contente, ma ancora affamate. - continua Bonansea – Inizi? Ero chiaramente una femmina, ma facevano di tutto per farmelo notare in campo, specialmente i genitori dei maschi. Storpiavano il mio nome in Barbaro, forse si sentivano spiritosi. Il calcio però mi ha migliorata e formata e lo consiglio a tutti i genitori. Se non volete che i vostri figli stiano davanti a uno smartphone spingeteli da subito verso uno sport”.