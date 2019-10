Bosnia femminile, Krso e Spasojevic: "Ripetiamo la gara contro le danesi"

Assieme alla ct Huren in conferenza hanno parlato anche il centrale difensivo Amela Krso e il fantasista Dajana Spasojevic.

“L’Italia è un’ottima squadra e ci aspettiamo una gara difficile. Per noi questa è una sfida in cui cercare di imporre il nostro gioco. - spiega il difensore – Faremo del nostro meglio per cercare di raggiungere un risultato favorevole”.

“Contro la Danimarca abbiamo giocato bene e ora il nostro obiettivo principale è quello di ripeterci. Non dobbiamo rilassarci mentalmente, - le fa eco l’attaccante - Faremo del nostro meglio per ottenere un risultato che significherebbe molto non solo per noi e per lo staff, ma per tutto il calcio femminile bosniaco”.