Calcio femminile, fra Mondiale e mercato. Ci attende un'estate calda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un’estate intensa quella alle porte per il calcio femminile italiano, e non solo. Innanzitutto la Coppa del Mondo dove l’Italia si ripresenterà dopo un’assenza lunga 20 anni e vorrà ben figurare con l’obiettivo dichiarato di passare la fase a gironi e poi chissà. Vincere e possibilmente divertire anche per aumentare il bacino di appassionati che sta crescendo progressivamente e che grazie alla competizione iridata in programma in Francia dal sette giugno al sette luglio potrebbe incrementarsi esponenzialmente vista anche l’imponente copertura mediatica. Anche TMW proverà a fare la sua parte con i live testuali delle gare delle azzurre, le pagelle e gli approfondimenti.

Mondiale, ma non solo, perché seguiremo con attenzione anche i movimenti di calciomercato delle 12 partecipanti alla prossima Serie A. Una categoria che il prossimo anno si arricchirà di un altro grande nome come quello dell’Inter pronta a dare vita al derby meneghino e al derby d’Italia anche in salsa rosa e chissà che una delle due gare non si riesca a disputare nella prestigiosa cornice di San Siro. In attesa dell’avvio della stagione aggiorneremo in tempo reale i lettori con le ufficialità, sia in entrata sia in uscita, delle partecipanti al massimo campionato italiano che probabilmente si infiammerà durante e dopo la Coppa del Mondo.

Al momento l’unico colpo annunciato è l’arrivo alla Fiorentina della danese Frederikke Thøgersen, mentre hanno deciso di appendere le scarpette al chiodo Marta Mason del ChievoVerona Valpo e Sandy Iannella del Sassuolo. Ancora da decifrare invece la situazione di alcune panchine come quelle delle due milanesi fresche di separazione da Carolina Morace, il Milan, e Sebastian De La Fuente, l’Inter. Il club nerazzurro avrebbe già individuato il sostituto in Attilio Sorbi, vice di Milena Bertolini, mentre quello rossonero starebbe valutando vari nomi con le voci su Cincotta e Piovani che sono sfumate visto che i due sono stati blindati rispettivamente da Fiorentina e Sassuolo.

Atalanta Mozzanica

Allenatore: Andrea Ardito (confermato)

Acquisti:

Cessioni:

ChievoVerona Valpo

Allenatore: Emiliano Bonazzoli (confermato)

Acquisti:

Cessioni: Marta Mason (Ritiro)

Empoli Ladies

Allenatore: Alessandro Pistolesi (confermato)

Acquisti:

Cessioni:

Fiorentina Women's

Allenatore: Antonio Cincotta (confermato)

Acquisti: Frederikke Skjødt Thøgersen (titolo definitivo dal Fortuna Hjorring)

Cessioni:

Florentia

Allenatore: Stafano Carobbi (confermato)

Acquisti:

Cessioni:

Hellas Verona Women

Allenatore: Sara Di Filippo (confermata)

Acquisti:

Cessioni:

Inter Women

Allenatore: ?

Acquisti:

Cessioni:

Juventus Women

Allenatore: Rita Guarino (confermata)

Acquisti:

Cessioni:

Milan femminile

Allenatore: ?

Acquisti:

Cessioni:

Roma femminile

Allenatore: Elisabetta Bavagnoli (confermata)

Acquisti:

Cessioni:

Sassuolo femminile

Allenatore: Gianpiero Piovani (confermato)

Acquisti:

Cessioni: Sandy Iannella (Ritiro)

Tavagnacco

Allenatore: Marco Rossi (confermato)

Acquisti:

Cessioni: