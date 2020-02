Coppa Italia femminile, Florentia di misura sul Sassuolo: finisce 2-1

La Florentina San Gimignano vince l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile (ritorno il 26 febbraio) anche se deve rammaricarsi per il gol subito allo scadere del secondo tempo che complica i piani delle toscane per il ritorno. Ad aprire la sfida è la rete di Nilsson, arrivata nel mercato invernale, alla sua prima marcatura con la maglia neroverde. Al 21° tocca a Dupuy raddoppiare e indirizzare la gara a favore delle toscane che nel finale si distraggono e concedono un calcio di rigore che la solita Daniela Sabatino realizza rendendo meno difficile il ritorno per le emiliane che potranno sfruttare il fattore casa.

Questo il programma dell'andata dei quarti di finale:

Florentia San Gimignano-Sassuolo 2-1 (8° Nilsson, 21° Dupuy; 90° Rig. Sabatino)

Milan-Fiorentina 08/02 14:30

San Marino Academy-Roma 08/02 14:30

Empoli Ladies-Juventus 09/02 14:30