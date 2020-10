Coppa Italia Femminile, rinviata anche Cittadella-Florentia. Si giocano solo tre gare

Aumentano le gara di Coppa Italia Femminile rinviate a causa Covid-19. Di seguito il comunicato integrale della FIGC:

"La 2ª giornata dei gironi eliminatori di Coppa Italia TIMVISION scatterà domenica alle 14.30. Delle 8 gare in programma se ne disputeranno solo 3, che sono Roma Calcio Femminile-AS Roma, Pontedera-Sassuolo e Riozzese Como-Fiorentina. Alla luce delle positività al COVID-19 riscontrate all’interno dei gruppi squadra sono invece state rinviate a data da destinarsi Brescia-Inter, Chievo-Empoli, Pomigliano-Juventus, Cittadella-Florentia San Gimignano e Cesena-Milan.

Tra i match che si giocheranno regolarmente, quello più atteso è il derby capitolino tra Roma Calcio Femminile e AS Roma. Le padrone di casa, dopo la netta vittoria con il Tavagnacco nella gara d’esordio, proveranno a fare lo sgambetto alle “cugine” giallorosse, alle prese con qualche problema di troppo in zona gol. Nonostante il bel gioco, in questa stagione Giugliano e compagne stanno avendo difficoltà in fase realizzativa: sono infatti solo tre le calciatrici ad essere andate a segno in campionato (5 reti Lazaro, 3 Serturini, 1 Andressa), un dato che preoccupa la società, il cui obiettivo è quello di conquistare il secondo posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima edizione della Women’s Champions League.

Alla stessa ora scenderà in campo anche il Sassuolo, autentica rivelazione di questa prima parte di Serie A TIMVISION. La squadra emiliana, attesa domenica prossima dalla sfida al vertice contro la Juventus, affronterà in trasferta il Pontedera di mister Renzo Ulivieri. Il programma del turno verrà completato da Riozzese Como-Fiorentina, con le viola intenzionate a voltare pagina dopo le tre sconfitte consecutive rimediate in campionato. Per riuscirci, Antonio Cincotta farà affidamento su Daniela Sabatino, desiderosa di mettere fine a un digiuno di gol che va avanti da quasi un mese, e sulla 22enne americana - perno della Nazionale Under 20 - Abigail Kim, arrivata a Firenze da poco più di due settimane.

La 3ª giornata si disputerà domenica 22 novembre. Al termine della fase a gironi, le squadre classificate in prima posizione accederanno ai Quarti di finale.

Il programma della 2ª giornata

Domenica 1° novembre – ore 14.30

Roma Calcio Femminile-AS Roma

Campo Sportivo Certosa – Roma

Pontedera-Sassuolo

Comunale Nuovo Marconcini – Loc. Pontedera (PI)

Riozzese Como-Fiorentina

Centro Sportivo Ponte Lambro – Ponte Lambro (CO)