© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Si sono da poco concluse le gare d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Successo largo della Roma sul campo della San Marino Academy, le giallorosse passano per 6 reti a 1. Vittoria in rimonta per la Fiorentina contro il Milan: dopo la rete di Rinaldi, le viola hanno ribaltato tutto con Guagni e Bonetti.

Questo il programma dell'andata dei quarti di finale:

Florentia San Gimignano-Sassuolo 2-1 (8° Nilsson, 21° Dupuy; 90° Rig. Sabatino)

Milan-Fiorentina 1-2 (64° Rinaldi, 69° Guagni, 72° Bonetti)

San Marino Academy-Roma 1-6 (8° Soffia, 36° Swaby, 51° rig. Andressa, 53° Bartoli, 58° Bonfantini, 89° Thestrup, 90'+1° Petkova)

Empoli Ladies-Juventus 09/02 14:30