Coppa Italia femminile, sorteggiati gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Nella mattinata di oggi, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Coppa Italia femminile.

Fra le sfide spicca il derby di Milano, con Inter e Milan che si affronteranno per il secondo anno di fila a questo punto della competizione. Anche Roma, Florentia ed Empoli si troveranno di fronte a squadre di Serie A come – rispettivamente – Pink Bari, Orobica e Tavagnacco. Sorteggio semplice per la Juventus che se la vedrà con il Mozzecane, e per la Fiorentina che sfiderà il Ravenna. Roma calcio femminile-Sassuolo e San Marino-Hellas Verona sono le altre partite in programma.

Le gare si giocheranno mercoledì 11 dicembre.

Questo il quadro completo degli Ottavi di Coppa Italia:

Empoli - Tavagnacco

Juventus - Mozzecane

Orobica - Florentia SG

Roma CF - Sassuolo

Ravenna - Fiorentina

Inter - Milan

Pink Bari - AS Roma

San Marino - Hellas Verona