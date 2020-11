Coppa Italia femminile, vittorie larghe per Florentia San Gimignano e Inter

Nessuna sorpresa nelle prime due gare di recupero della seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia femminile. Le squadre di Serie A impegnate – Florentia San Gimignano e Inter – impegnate colgono infatti entrambe una vittoria larga: le neroverdi calano il poker in casa del Cittadella con doppiette di Melania Martinovic e Jonna Dahlberg, poker anche per le nerazzurre che in meno di un’ora archiviano la pratica. Le due squadre di B salutano così la competizione con la Florentia che si giocherà il passaggio del turno contro l’Hellas Verona e l’Inter contro la Lazio nell’ultima giornata in programma questo weekend.

Il programma

Mercoledì 18 novembre

Cittadella Women-Florentia San Gimignano 0-4 (9°, 48° Martinovic, 61°, 75° Dahlberg)

Brescia-Inter 0-4 (30° Debever, 39° Moller, 57° Marinelli, 90° Tarenzi)

Rinviate: Chievo Verona-Empoli e Roma Calcio Femminile-AS Roma

Giovedì 19 novembre

Ore 14.30: Cesena-Milan

Ore 15: Pontedera-Sassuolo

Rinviata: Pomigliano-Juventus