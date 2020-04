Emergenza Coronavirus. Girelli: "Chicca, è normale aver paura. Ma torneremo alla normalità"

Con un lungo post sul proprio profilo Instagram l'attaccante della Juventus Women e dell'Italia femminile Cristiana Girelli ha parlato dell'emergenza Coronavirus in un dialogo (immaginario, ma non troppo) con l'amata nipotina in cui spiega con termini semplici perché serva la massima attenzione anche alle piccole cose, come lavarsi le mani, in questo momento e di come sia naturale aver paura. Ma anche che torneremo alla normalità, alla scuola, agli abbracci e alle esultanze dopo un gol:

“Tata, cos’è? - È un virus Chicca. - E dov’è?

È così piccolo che non lo riesci a vedere..

È così piccolo che lo si può vedere solo in laboratori speciali con microscopi speciali.

Ecco perché ci spaventa tanto.

Ed è giusto percepire questa paura ed è giusto imparare a fare tutto quello che serve per evitare che questo diventi un punto di non ritorno.

È quello che hanno fatto, e che faranno, con te mamma e papà (zia e nonni) da quando sei nata..

Ti abbiamo insegnato che prima di attraversare la strada, devi aspettare che il semaforo diventi verde. E questo ti ha permesso di imparare ad attraversare tutte le strade del mondo, in modo sicuro.

Ti abbiamo insegnato che non si può mangiare solo cotoletta e patatine perché il tuo corpo ha bisogno anche di fibre e vitamine che trovi nella frutta e nella verdura. Solo così puoi mantenere un corpo sano.

Ti insegneremo che quando navigherai in rete non dovrai dare nome, cognome e indirizzo a nessuno, perché non sai mai chi c’è dall’altra parte.

Oggi invece ti insegniamo che devi lavarti spesso e bene le mani.

Sai, per farlo nel modo giusto potresti cantare tutta la sigla del tuo cartone preferito con quella S sibillina che mette tanta allegria.

Ricordati che non devi metterti le mani in bocca, negli occhi, o in quel bel nasino che hai.

Ti voglio dire Chicca, che avere paura oggi è naturale.

Siamo spaventati e dobbiamo difenderci da qualcosa che ancora non conosciamo bene e che stiamo imparando ad affrontare.

Io non posso toglierti quella paura, ma sappi che l’uomo nel corso della storia ha saputo fare cose straordinarie.

Ha scoperto come trasformare la luce del sole in energia, ha imparato come andare sulla luna.

Affidati al lavoro di milioni di persone che oggi stanno lavorando e combattendo per vincere la battaglia contro il coronavirus.

Impara a immaginarle tutte insieme: un esercito infinito contro un invisibile microscopico virus.

E torneremo ad andare a scuola, a vedere tutti i nostri amici, le persone che amiamo e ad abbracciarle, torneremo ad andare a mangiare a fuori, a farci una passeggiata in città,

torneremo a giocare e ad esultare per un gol.

Ce la faremo Chicca, vedrai, ce la faremo.❤️

Ti amo”.