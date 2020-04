Emergenza Coronavirus. il Barnsley Women's accusa la FA inglese di discriminazione

Il presidente del Barnsley Women's Paul Thompson ha accusato la Football Association di discriminazione dopo la decisione di quest'ultima di annullare la stagione sportiva per i campionati femminili che vanno dalla terza alla settima divisione inglese a causa dell'emergenza Coronavirus. La squdra inglese era prima in classifica nella National League Division One North e stava pregustando la promozione in National League che ora ha visto sfumare a causa del blocco. A irritare il numero uno del club è che a livello maschile al momento i campionati di terza e quarta divisione non sono stati toccati da una simile decisione e questo per Thompson sarebbe una vera e propria discriminazione:

“Riteniamo che questa decisione sia stata presa da un ristretto numero di persone presso la FA e per ragioni che non hanno alcun senso per noi. Nessuno ci ha mai consultato e non eravamo nemmeno consapevoli che una decisione simile fosse stata presa. Questa decisione ha distrutto le speranze e i sogni di tutta la squadra e dei nostri tifosi, ha cancellato la nostra migliore stagione di sempre. - continua Thompson come riporta L Football - La FA deve avere molto più rispetto, preoccupazione e amore per il gioco femminile. La prima cosa che la FA ora dovrebbe applicare un approccio simile in tutta la piramide calcistica, sia per le squadre maschili che femminili. Non esiste un motivo ragionevole o valido per cui non lo facciano”.