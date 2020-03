Emergenza Coronavirus. Il dipartimento calcio femminile della FIGC: "Insieme ce la faremo"

“Insieme ce la faremo! Restiamo uniti in questo momento difficile per tornare a vivere lo spettacolo e le emozioni del calcio femminile”. Così il dipartimento calcio femminile della FIGC sui propri canali social ha voluto incoraggiare tutti gli appassionati e non in un momento difficile per il nostro paese a causa dell'emergenza coronavirus. Un messaggio corredato dalle foto di alcune delle calciatrici più rappresentative – da Sara Gama e Cristiana Girelli della Juventus fino a Debora Novellino e Paula Myllyoja della Pink Bari – delle dodici squadre di Serie A.