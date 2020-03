Empoli Ladies, Baldi: "Pronta per un'esperienza all'estero. Mi piacciono Spagna e Francia"

Il portiere dell’Empoli Ladies e dell’Italia femminile Rachele Baldi ha parlato a Tuttocalciofemminile del proprio futuro, che potrebbe essere all’estero, e dell’esperienza in azzurro all’Algarve Cup: “La maglia azzurra è il sogno di qualsiasi atleta, in questo torneo affronteremo subito le padrone di casa del Portogallo e sarà un bel test. Euro 2021? Al momento siamo alla pari della Danimarca, che è una nazionale forte, e abbiamo un’idea chiara in testa ovvero quella di qualificarci per prime del girone. Sarà una bella sfida, ma siamo pronte anche perché siamo cresciute molto come movimento. E poi dopo un grande Mondiale vogliamo essere protagoniste anche all’Europeo. - continua Baldi parlando del futuro – A fine campionato andrò in cerca di nuove esperienze, i dirigenti dell’Empoli sanno quali sono le mie intenzioni e non ci sono problemi. Si tratta di una società formidabile nel valorizzare calciatori e calciatrici e lasciarli andare è un passaggio inevitabile. Quanto a me mi piacerebbe misurarmi con il calcio spagnolo e mi incuriosisce quello francese, sono pronta per un’esperienza all’estero. Professionismo? Vietato fare passi indietro, anche se la nostra sfida va a rilento. Ma combattiamo anche per le bambine che sognano di fare del calcio una professione. Io ricordo che a 15 anni ero costretto ad allenarmi la sera al buio”.