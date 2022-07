ufficiale Fiorentina Women's, tra i pali arriva Baldi dal Napoli

Nuovo innesto tra i pali per la Fiorentina Women's, che si assicura Rachele Baldi dal Napoli.

Ecco il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Rachele Baldi.

Nata a Prato nel 1994, Rachele è un portiere e arriva dal Napoli. In carriera ha difeso i pali di Siena, Castelfranco, Empoli, Florentia e Roma.

In prestito al Napoli nella scorsa stagione, la calciatrice ha scelto la Fiorentina per proseguire la sua carriera e giocherà con la maglia viola fino al 30 Giugno 2024.

BENVENUTA RACHELE!".