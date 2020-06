Empoli Ladies, Di Guglielmo: "Siamo un gruppo unito e una realtà splendida"

L’Empoli Ladies ha concluso il campionato. Lucia Di Guglielmo, capitano azzurro, ha parlato della sua esperienza ai microfoni di Liberibosman: "Uno dei ricordi più belli è sicuramente la prima promozione in Serie A con l’Empoli. È stato il coronamento di un sogno, raggiunto dopo anni di lavoro, sacrifici e delusioni. Ritengo che l’Empoli Ladies sia una splendida realtà che permette a giocatrici giovani di crescere e mettersi in mostra in un campionato di livello. Parlando della squadra, siamo prima di tutto un gruppo unito e penso che sia stato proprio questo a permetterci di disputare un ottimo campionato, esprimendo un buon gioco. Nell’Empoli Ladies, oltre a giocare come difensore, ricopre il ruolo di capitano della squadra. Essere capitano è una grande responsabilità e un onore. Ho sempre cercato di essere un buon esempio per le compagne e un sostegno nei momenti di difficoltà. Credo di avere ancora tanto da imparare, ma ricoprendo questo ruolo sono cresciuta molto caratterialmente. Devo ringraziare il mister e le compagne per la fiducia che mi hanno dato", ha concluso.