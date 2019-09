© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

L’Italia batte la Georgia per 1-0, tap-in di Cristiana Girelli dopo un rigore fallito dalla stessa, conquista i tre punti e sale a quota sei nel girone. Ma finiscono qui i motivi per sorridere. La squadra di Milena Bertolini infatti si dimostra ancora lontana parente di quella brillante vista ai Mondiali e non riesce in quella goleada che tutti auspicavano e che sarebbe servita non solo per l’autostima, ma anche per la classifica in previsione di un possibile arrivo a pari punti con la Danimarca dove potrebbe pesare la differenza reti. Un risultato misero, nonostante i tanti tiri in porta, con anche la sfortuna – tre i legni colpiti – che non ha sorriso alle azzurre.