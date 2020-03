Europeo femminile, Uva: "Stiamo cercando la giusta finestra per dargli visibilità"

Il vice presidente della UEFA Michele Uva intervistato da Tuttosport ha parlato anche dello spostamento dell'Europeo femminile e di quello Under 21 spiegando che si sta cercando una nuova finestra per far disputare i due tornei: “Sia gli Europei femminili, sia quelli dell'Under 21 verranno collocati in altre finestre che permetteranno ai rispettivi tornei di godere della giusta attenzione. - continua Uva – L'Europeo femminile si svolgerà comunque in Inghilterra che è un Paese in cui il calcio femminile sta esplodendo.”