FIFA The Best - Le 3 finaliste per il premio come miglior portiere: Bouhaddi, Endler e Naeher

vedi letture

Ci siamo quasi! La FIFA in questi minuti ha svelato i tre finalisti delle sette categorie per il "The Best FIFA Football Awards", cerimonia che si terrà il 17 dicembre. Non solo il miglior portiere nel calcio maschile, si voterà ovviamente anche "The Best FIFA Women's Goalkeeper 2020" e i candidati ci portano rispettivamente in Francia, Cile e Stati Uniti. I nomi? Sarah Bouhaddi dell'Olympique Lione, Christiane Endler del Paris Saint-Germain e Alyssa Naeher dei Chicago Red Stars.